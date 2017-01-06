謝長廷談女兒腦傷 曾憂白髮人送黑髮人

駐日代表謝長廷今天上午在臉書（facebook）貼文談到兒子、台北市議員謝維洲簽購運動彩券以及女兒謝維芬腦部受傷的事。他下午表示，經歷過煎熬，已有不同的心境。

謝長廷在社群網站臉書（facebook）貼文表示，謝維洲涉及簽購運彩，身為公眾人物，自應受媒體嚴厲監督。雖然謝維洲自認委屈，辯稱運彩是政府核准發行，非賭博也不違法，更沒欠債新台幣千萬元事實，但頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求謝維洲不必澄清也不該辯解。

他說，媒體報導有「謝系立委」出面代維洲談判打折，並清償賭債等，涉及政界友人聲譽，須鄭重聲明無此事，報導媒體既然指是「謝系立委」，應有名有姓，不妨刊出接受檢驗，避免再造新業，傷害無辜。

此外，謝長廷表示，女兒謝維芬去年8月底摔倒跌落階梯而腦部受傷，緊急送醫開刀，昏迷不醒一段日子，平常無聘雇幫傭，太太急忙回台協助照顧3個孫子女，絕非如部份媒體所說回台處理謝維洲賭債。

今天下午謝長廷對媒體表示，因昨天台灣的電視有報導他女兒的事，很多朋友關心，所以他今天上午在臉書說明。

他說，這是私人的事，他女兒在什麼地方跌倒，有沒有什麼設備、有爭議等，這些他和家人都是默默承擔壓力，事實上，過去這4個月，對他們夫妻來講，是非常掙扎的。

謝長廷說：「因為我女兒昏迷，腦出血，動手術開刀，開刀又開了第2次，這是煎熬，等於說，是不是會有白髮人送黑髮人的掙扎。現在，非常感謝，女兒清醒了，也在復健，雖有一點點後遺症，但我們非常感恩，在這心情下，有些事情，我們不想去辯解，認為這也是消業。」

謝長廷談到兒子謝維洲簽購運動彩券的事時說：「謝維洲是個民意代表，他自己要去承擔。不過，我查了一下，很多報導也不是事實。譬如說，有誰去解決這個賭債，什麼有立委去打折。第一，這是不可能的，因為運動彩券不可能讓你欠幾百萬、幾千萬元，去買彩券，有這可能嗎？有些不是事實。」

謝長廷表示，有媒體講說是「謝系立委」處理賭債，但根據他的了解，是沒有這個人，如果有，坦白講，也是違法的。去處理賭債，這是牽涉到第3人，所以他需要替他們講一下。

謝長廷說：「對於家人、家庭的問題，我們非常感謝大家的關心。我們現在內心有不同的心境，有恍如隔世的感覺，所以不會去計較一些事情。」1060106

(中央社)