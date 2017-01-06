中國外管局 調查比特幣繞道外匯管制

我要評比

騰訊引述知情人士透露，除了人行約談比特幣交易平台外，外匯管理局今日也調查研究中國多家主流比特幣交易平台，其目的在釐清近期通過比特幣繞過外匯管制轉移資產等行為。

華爾街見聞報導，人行稍早約見上海市比特幣交易平台主要負責人，強調比特幣為特定虛擬商品，不得作為貨幣流通使用。並敦促要求平台按法律法規自我檢查整頓。澎湃新聞報導，約談平台包括火幣網、幣行和比特幣中國，參與約談的人士均表示，會積極配合人行自查，並且組建行業聯盟，增加自律性。

(工商)