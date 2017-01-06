農曆春節走春 杉林溪森林生態園區絕佳去處

綻放的鬱金香。(杉林溪森林生態度假園區提供)

牡丹花。(杉林溪森林生態度假園區提供)

成排的水杉樹景色優美。(杉林溪森林生態度假園區提供)

唐朝詩人為何會出現「人生不相見 動如參與商」詩句？到杉林溪森林生態度假園區上一堂夜間天文課，可以找到答案。

寧靜的杉林溪夜晚，沒有光害，沒有高樓阻擋，滿天星斗垂落眼前，解說員會告訴你，頭頂上那群閃耀的星星就是獵戶星座，其中左下方那顆星就是參，而且只在冬季出現，而「商」則只在夏天天蠍座現身時才看得到，古人對天文的研究，其實不輸給現代人。

杉林溪好玩的地方不止如此，冬天是鬱金香、葉牡丹、梅花盛開季節，還有早開的花中之王牡丹花，原本三月底、四月初是盛放的季節，卻因暖冬效應，數朵嬌艶花朵早早吐蕊；遠從荷蘭渡海來的嬌客鬰金香，姹紫嫣紅盡展媚力，令人目不暇給。

此外，成片水杉即使綠葉落盡，挺拔的身姿依然壯觀。在海拔1600公尺、占地350公頃的園區中，不時可見珍稀鳥類。據統計，包括候鳥在內多達100多種，更別提上千種植物與各種昆蟲，猶如生物大寶庫，是親子教育的好所在。

在園中，風景如畫，園外山區卻是雲霧繚繞，山川靜好，環境清幽，滿滿芬多精與天然負離子，置身仙境不過如此。春節走春，杉林溪森林生態度假園區絶對是不能錯過的景點。

(中時)