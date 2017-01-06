大陸將立法 禁止未成年人半夜玩網遊

中國大陸擬立法「禁止未成年人每天0到8點打網路遊戲」。未來法律可能出現明文規範，包括要求智慧型手機在出廠時，必須預裝未成年人上網保護軟體。

大陸國家網信辦起草的《未成年人網絡保護條例(送審稿)》中，對手機預裝未成年人上網保護軟體作出要求。《條例》要求公共上網場所，應安裝未成年人上網保護軟體，智慧裝置在出廠時或銷售前，也要安裝未成年人上網保護軟子。

送審稿也對未成年人沈迷網路遊戲問題作出規定，要求網路遊戲服務提供者應採取措施，禁止未成年人接觸不適宜其接觸的遊戲或遊戲功能，限制未成年人連續使用遊戲的時間和單日累計使用遊戲的時間，禁止未成年人在每日的0：00至8:00期間玩網路遊戲。

(旺報)