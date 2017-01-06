A-Lin唱動畫《海洋奇緣》主題曲 陪女主角莫娜冒險
由《動物方城市》、《冰雪奇緣》原班人馬打造的迪士尼動畫電影《海洋奇緣》，1月26日小年夜上映，除了找來台東排灣族雷鬼歌手Matzka配音外，還邀請台東原住民（阿美族）歌手A-Lin演唱主題曲〈海洋之心〉。A-Lin表示：「真的很開心，因為之前大家都會唱《冰雪奇緣》的主題曲〈Let it go〉，現在我也可以跟喜愛迪士尼卡通的小朋友說，來跟我一起唱〈海洋之心〉喔！」
A-Lin演唱〈海洋之心〉時，費盡心力。她表示，電影的背景和阿美族的民族性十分類似，同樣都與環境保護息息相關，她也彷彿電影主角莫娜一樣，為了所愛的大海，隨時可以展開冒險旅程，所以演唱完現代編曲融合傳統樂器的主題曲，「我感覺好像也在電影裡軋了一角！」
該片描述在太平洋島嶼長大的小女孩莫娜，出生於擅於航海的古老家族，但因為一場意外，小島上的人民不再出海探險，在島上過著樂天知命的生活；有天，小島發生危機，莫娜在祖母的鼓勵下，展開冒險旅程，尋找半神人毛伊，在毛伊的幫忙下，歸還海洋之心，並讓島民重啟生存的意義。
莫娜歷盡艱辛的夢想與堅持，透過A-Lin高亢又婉轉的嗓音表現出來，所有的信念與倔強，便在這首中文主題曲〈海洋之心〉中凝結，盪氣迴腸間讓人回味不已。
(旺報)
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