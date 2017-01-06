陸擬立法 未成年0到8時不能打網遊

大陸官方正在立法限制未成年人上網，其中包括每天凌晨0時到上午8時間不得使用網路遊戲。

根據人民日報客戶端，大陸的國家互聯網信息辦公室起草「未成年人網絡（網路）保護條例」的送審稿公布，在限制未成年人上網的保護裝置、網路內容規範及使用網路遊戲的時間都作出規範。

這份條例要求公共上網場所應當安裝未成年人上網保護軟體，智慧終端設備在出廠時或銷售前，也應當安裝這樣的軟體或設定相關軟體的提示。

對於沉迷網路遊戲的問題，條例要求網遊提供者應採取措施，禁止未成年人接觸不適宜的遊戲或遊戲功能，限制未成年人連續使用遊戲的時間和單日累計使用遊戲的時間，禁止未成年人在每天的凌晨零時到8時間玩網路遊戲。

條例也規定，任何組織和個人在網路上展示可能誘導未成年人實施暴力、欺凌、自殺、自殘、性接觸、流浪、乞討等不良行為等訊息之前，須以顯著方式提示。

未成年人的父母或其他監護人、學校等發現網路霸凌的，負有救助義務。

這份條例送審稿相當於草案，還需經批准後才會實施。1060106

(中央社)