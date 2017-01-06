手腳冰冷 穿八件也不暖？打通這兩條 身體發光又發熱

寒氣排出去，手腳自然溫暖不冰冷。(達志)

有的人特別怕冷，一年四季手腳都不暖，就算冬天裹了棉被也不暖和。養生專家白雁指出，除了環境的低溫，一個人只要元氣不足，吹到風就感冒，透過練習氣功補養元氣，才能提升元氣，根本改善易冷體質。

不想手冷腳冷，保暖的方式千百種，有人用暖暖包，有人穿發熱衣，但只要離開這些發熱物，手腳就恢復冰冷。養生專家白雁說，手腳冰冷是普遍的症狀，借助外界的發熱物能解決燃眉之急，但卻不是長久的解決之道。

現代人生活忙碌，工作奔波，常常過度耗損身體，造成元氣不足，寒氣容易入侵，手腳冰冷，也容易感冒過敏。白雁說，元氣其實就是我們身體的陽氣，就像太陽一樣是身體的動能，太陽不熱動能不足，身體的衛兵就跟著休息，家門大開，寒氣容易入侵。

那怎麼樣才能讓身體的太陽發光發熱呢？白雁說，很簡單。人體陽氣最足的兩條經脈，一是督脈，一是膀胱經，疏通活絡這兩條經脈，讓陽氣運行順暢，就容易驅逐寒氣。她所教導的EnerQi大雁裡，有非常多啟動督脈，走膀胱經的動作，配合每一次的顫掌進一步調動氣血，讓陽氣在身體運行，從左到右，從上到下走大周天。許多學員一練習，都會流清鼻涕或排痰，鼻涕一流完，手腳都暖和，全身溫暖發熱。

另外，白雁也提到，人體的後背屬於陽面。陽氣不足，腰背也容易出問題，容易腰痛、後背肌肉、肩頸僵硬。她建議，每天用10分鐘，將兩手的合谷穴上下搓動，對著後背的兩腎貫氣，補養腎氣，又疏通溫熱膀胱經，以氣來養護身體是很方便又簡單的方法。一來你每天都把寒氣排出去，身體也養成自動掃除病氣的好循環，手腳就自然溫暖不冰冷。

(中時電子報)