大樂透頭獎2.1億元 獎落新北市三重區

新春首獎來了！台彩晚間公告，今晚開獎的大樂透頭獎2.1億元，開在新北市三重區力行路的「一定旺彩券行」，由一人獨得，堪稱是2017年開春財運最旺的幸運兒。

根據台彩網站公告，大樂透開出的獎號為12、14、32、35、40、43，特別號為17。

(中時)