荷蘭電音教父領軍 2/19嗨翻台北

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超人氣葛萊美獎得主DJ今年相繼來台，DJ Diplo將在8日率先登台獻技；睽違7年，荷蘭「電音教父」提雅斯多（Tiesto）2月19日將領軍DJ電翻台北。

曾與加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）合作多首冠軍金曲的製作人DJ Diplo，橫跨流行與電子音樂告示排行榜，同時參與兩個DJ組合，讓他一舉成為首位同年占領3席全球百大名次的DJ。

DJ Diplo去年在第58屆葛萊美獎（Grammy Awards）奪下最佳舞曲錄製獎、最佳舞曲/電子專輯獎，獲雙項大獎肯定。「Diplo亞洲巡迴演出台北站」8日將在Elektro夜店登場。

提雅斯多是3屆全球百大DJ冠軍，連續15年榮登全球百大DJ排行榜前5名，曾獲葛萊美獎肯定，更是首位登上奧運開幕典禮演出的DJ，並一手栽培許多DJ後輩，致力推動電子音樂。

「Super Chill Events Presents We Are Connected Taipei」是目前登陸台灣的最新音樂祭品牌，提雅斯多將率領多國DJ登台演出，電音年輕新勢力2月19日降臨台北，High翻大佳河濱公園。1060106

(中央社)