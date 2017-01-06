波海空域僵持 北約與俄戰機貓捉老鼠

在北大西洋公約組織（NATO）密切留意俄羅斯野心的情況下，法國與俄國戰機在波羅的海國家上空玩起了貓捉老鼠遊戲。

本週有4架法國幻象式戰機完成了在立陶宛的4個月輪值勤務，在此期間，機上飛行員疲於奔命，曾與俄國戰機短兵相接23次。

狄亞凱特（Isaac Diakite）中校在立陶宛北部希奧利艾（Siauliai）基地告訴記者：「我們用『攔截』一詞稱呼這種情況，但說那是『識別』和『監視』會比較適當。」

他說：「俄國人謹慎地待在國際空域，沿著波羅的海地區飛行但不侵入。他們有權利在那個空域飛行，但我們也是。」

「因此我們升空觀察，識別對方戰機並加以拍照，表示有我們在。」

俄國戰機已在逼近北約北部邊界的空域飛行數年，而在烏克蘭危機2014年爆發後，如此飛行的頻率已增加。1060106

(中央社)