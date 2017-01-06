BBC影片IS嬌妻 嘲諷不成反挨罵

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英國廣播公司（BBC）新喜劇中出現一段名為伊斯蘭國嬌妻（The Real Housewives of ISIS）的片段，嘲諷女性被誘使加入IS聖戰組織，影片內容在社群媒體引發風暴。

法新社及「滾石」雜誌（Rolling Stone）報導，這段在喜劇「Revolting」中出現的2分鐘影片自3日播出後，已有超過2100萬人次看過，BBC2頻道臉書網頁湧入近9萬則留言。

美國實境秀「家庭主婦」（The Real Housewives）是關於貴婦在不同城市的生活。

而在Revolting出現的影片中，家庭主婦變成IS聖戰士一身黑的英國妻子。她們聊穿著，當中2名女性還穿上一模一樣的自殺背心。

其中一女抱怨說：「再過3天就是斬首日了，我不知道要穿什麼。」另名女性嘆氣說，「這是我第6段婚姻，我已經當5次寡婦了」。接著傳來爆炸聲，這名女性說，「要第6次了」。

影片內容引發兩極化反應，有人說噁心、沒品，讓人感到不舒服；但也有人說太好笑了，大讚挖苦了IS一番。1060106

(中央社)