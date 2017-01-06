身體健不健康 就看手腳有沒有力(達志)

你身體健康嗎？想要馬上知道自己是否健康，有一個非常簡單的小方法，那就是，看看自己的手腳是否有力。

俗話會形容一個人「肉腳」，代表這個人很弱，弱就是沒力，靠不住。同樣的道理，手腳沒力，氣力都使不出來，身體也很難健康。養生專家白雁教學多年，她的經驗是，人體的肌肉不只包覆骨骼，也保護內臟，維持肌肉的活力，是健康生活的不二法門。

古書上所謂的肌肉，其實分成肌和肉兩部分。當處於放鬆狀態，稱為肉；一旦發力繃起來，就叫肌。現代人普遍缺乏運動，長期下來肌肉鬆弛、無力，甚至萎縮。就像癱瘓的病人，身體久不活動，就會出現「有肉無肌」的狀態。

肌肉有沒有，差很大。舉例，吃雞肉，大家都知道要吃放山雞或土雞，肉雞可沒那麼香甜，口感也沒那麼好，肉雞養在雞籠裡，沒運動，肉就鬆；放山雞滿山跑，肉質緊實有彈性。人身上的肌肉也是如此，肌肉無力，就容易變贅肉，撐不住全身骨骼和器官。

肌肉無力，人容易走形。身材變形，第一個看到的是贅肉多，再來就是骨骼被拉扯、走斜、錯位，連帶影響體內器官跟著走位、被壓迫，對健康造成危害。

經過多年研究，白雁認為健康有活力的肌肉，應該是一種張弛有度，氣血充盈飽滿的狀態。張弛有度是該發力就能繃（收）起來；該放鬆又能柔軟下來，有著剛柔並濟的肌力。全身肌肉要會發力，還要能放鬆，一收一放、一張一弛之間，要能活動自如，得靠自己每天鍛鍊。

不少人喜歡到健身房運動，更多人熱衷健身，希望練出幾塊肌，健美又有型。但是如果沒有氣的助力，練出來的往往是賁張的肌肉、糾結的筋肉，而不是氣血充盈，從裡到外透出光華的活力有氧肌。

練氣功也可以訓練肌肉有力，所謂力氣，力氣，真正的道理是有氣才有力，當意念要身體某一個部位用力時，氣就會集中到該處，配合肢體使出力量，這就是「氣到力到」。練氣第一個就是可以練出力氣，還能達到氣血飽滿、往上拉提、肌肉緊實。

跟白雁學氣功的學生往往發現，跟很多運動健身訓練肌力不同，練習氣功是在一種放鬆狀態下，輕鬆擺動全身，卻排出大量汗液，練完精力充沛、神采奕奕、身材線條勻稱，短時間就看到改變。

升降式(本報資料照片)

實用小功法

升降式

A. 動作

1. 標準站立式，面帶微笑。

2. 慢慢吸氣的同時，兩手緩慢抬到與胸同高。

3. 呼氣，兩腿微微蹲下，同時兩手下沉到環跳穴(屁股)高度，作撐腕動作，共七回合。

NG動作

1. 下蹲的時候，身體向前傾，屁股向後抬

2. 蹲下的時候憋氣，肩膀僵硬。

B. 重點提示

撐腕是手背與手臂呈90度垂直，掌心朝下，有個微微用力撐的動作。

(中時電子報)