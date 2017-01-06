彭于晏2016年演6片 票房156億元

彭于晏作品《長城》正在大陸上映，他在片中飾演饰虎軍將領吳將軍。（微觀影視提供）

彭于晏在《危城》中演大鬍子流浪客。（微觀影視提供）

在《湄公河行動》中，彭于晏挑戰無所不能的情報員。（微觀影視提供）

2016年，彭于晏入行10周年，也是多產的1年，從暑假的《寒戰2》、10月的《湄公河行動》到目前正在熱映、票房近9億元（人民幣，下同）的《長城》，計有6部電影上映，更憑《湄公河行動》創下入行以來的票房最好成績（11.84億元），個人票房成績已近33億元、約新台幣156.22億元；2017年，即將迎接35歲的他，仍有多部新片和觀眾見面，包括1月28日大年初一上映的《乘風破浪》，以及之後的《悟空傳》、《明月幾時有》等片，以紮實的表演功力，詮釋3個反差極大的角色，將再度刷新觀眾認知。

彭于晏自稱是「體驗派演員」，無論是警匪片、古裝片、動作片，他總希望從中真切體驗到更多的東西。與其說他是拍1部戲得到1個技能，不如說是他試圖在每個角色身上看到一個新的世界：「我拍電影就像是在參加真人秀，不過我只把結果拿給大家看，過程是我自己的財富。」

(旺報)