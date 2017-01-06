蘋果獲利未達標 庫克薪酬遭砍

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蘋果執行長庫克。（圖／美聯社）

蘋果公司週五表示，由於去年公司未能達成營收與獲利目標，因此包括執行長庫克與其它高階主管薪酬都遭到削減。

根據申報文件顯示，蘋果去年銷售額為2156億美元，較設定的目標2236億美元減少3.7％；此外獲利為600億美元，也不及603億美元目標。

因此這也意味蘋果高階主管只能獲得年度現金薪酬的89.5％。至於2015年這些主管領到的現金薪酬則為100％。

(工商)