美12月新增非農就業15.6萬 失業率4.7%

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美國勞工部今天公布的報告顯示，全球最大經濟體美國2016年最後一個月的就業成長減緩，早已很低的失業率則微幅攀升至4.7%。

美國12月分新增非農就業人口15.6萬，不如預期，分析師的預期共識是，將新增17.5萬。12月分失業率則從11月分的4.6%，微幅攀升至4.7%。1060106

(中央社)