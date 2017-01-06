SBL前進桃園 璞園主場險勝台銀

超級籃球聯賽（SBL）首度前進桃園市，6日在中原大學登場，璞園本季獲得桃園市冠名贊助，形同在主場出賽，璞園最終以69比61險勝台銀。璞園的戴維斯（左）攻下20分。中央社記者李宇政攝 106年1月6日

超級籃球聯賽（SBL）首度前進桃園市，今天在中原大學登場，璞園本季獲得桃園市冠名贊助，形同在主場出賽，不少球迷進場力挺，璞園最終以69比61險勝台銀。

上半場璞園和台銀以25比25平手，下半場台銀的郭少傑用三分球率先破網，不過璞園隨即超前，雙方展開拉鋸戰。

璞園有李啟瑋的三分球，加上「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）在禁區逞威，而台銀的奈維爾（LukeNevill）和郭少傑連續投進三分球，又助球隊超前，台銀以46比43些微領先進入第4節。

奈維爾的強攻曾幫助球隊握有52比47的優勢，但接下來台銀幾波進攻未果，璞園使出快速反擊，最後3分39秒靠著吳家駿的2罰2中，璞園以53比52超前，不過張博勝的跳投也幫助台銀超前，雙方又互換領先。

最後1分38秒，吳岱豪籃下拉桿助璞園59比55領先，反觀台銀失去準星，最後44.75秒，戴維斯2罰2中，幫助璞園以61比55站穩腳步，台銀接下來發生失誤，祭出犯規戰術已無力回天。1060106

(中央社)