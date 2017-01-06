龔遵慈晶華個展 聚焦復刻鈴蘭、海芋花

本土珠寶設計師龔遵慈復刻海芋花(圖／李麗滿)

台灣珠寶設計師龔遵慈，創作生涯邁向23年，累計上千件作品，今年丁酉年個展預計13、14日於晶華酒店登場，龔遵慈表示，新創作不多，復刻過往自己最愛的經典設計，像是曾於1997年蘇富比拍賣過的海芋花，此次復刻作品更是不計耗損，在找不到適合綠玉髓原礦下，以打碎玉鐲呈現當年的翡翠枝，同樣未展已售出。

48歲才入行，龔遵慈坦言自己不愛珠寶、也從沒學過設計，緣起在街頭賣玉掙錢，就此開啟與寶石的不解之緣；龔遵慈說，近年緬甸封礦場，翡翠原料難尋、價高，像是鈴蘭花的取材就很困難，而因應蕭瑟年代，特別推出粉彩小熊，由於全部皆以手工磨，產量極少，今年比較特別的是，龔遵慈的一對兒女首度當幫手參與胸針磨工，龔遵慈說，只是磨工，要到位也需十年、八年功夫才能獨當一面，何況還有選材、設計、金工、繪圖與配色等種種學問，要成為專業職人，還有得磨！

(工商)