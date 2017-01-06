美國12月就業成長減速 勞工薪資創2009年以來最大增幅

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美國勞工部周五公布的就業報告顯示，去年12月美國就業成長減速，失業率也從11月的4.6％增至4.7％，所幸勞工薪資創下2009年以來最大年增幅。

周五報告指出，去年12月美國非農就業人口經季節調整後，較11月增加15.6萬人，不及華爾街日報調查分析師預期的18.3萬人。

去年12月勞工平均時薪月增0.4％至26美元，優於分析師預期的0.3％增幅。若與前一年同期相比，去年12月勞工薪資年增2.9％，是7年多來最大增幅。

(工商)