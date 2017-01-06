美貿易赤字連2個月擴大
美國商務部周五公布11月貿易收支報告，逆差接連2個月擴大，寫下去年2月以來單月最高紀錄，歸咎於國際油價上漲，將進口額推升到1年多來新高，恐大大羈絆美國去年最後一季的經濟成長。
經季節調整後，11月貿易赤字較前月增加6.8％，擴大到452.4億美元，單月逆差紀錄創去年2月以來之最，但小於《華爾街日報》調查經濟師預期的11月貿赤456億美元。10月貿赤從初公布的426億美元，微幅下修到424億美元。
經通膨調整後，11月貿赤則由前月的603億美元，增加為636億美元。
11月美國貨品與服務進口月升1.1％達2,311億美元，觸抵2015年8月以來最高水位。進口額暴增主要受油價反彈的帶動，經通膨調整後的汽油進口額，創2012年11月來新高。此外工業供給品與原物料擴大輸入也是原因，進口金額來到2015年7月來最高點。
美元漲不停持續削弱美國出口，11月出口月跌0.2％至1,858億美元，除美元因素外，亦受累於資本財輸出萎縮，降至2011年9月來最低水位。不過11月工業供給品與原物料出口，攀上2015年7月來新高；汽油出口也締造2015年7月來最高紀錄。
具政治敏感性的美中貿易逆差，11月減少2％，縮小為305億美元。
(工商)
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