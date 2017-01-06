加拿大出現逾兩年來首見貿易順差

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受惠於出口成長轉強，加拿大公布逾兩年來首見貿易順差。

加拿大統計局表示，去年11月貿易收支出現5.26億加元順差，原本經濟學家預期為16億加元逆差。

此外在同期間，受金屬與礦產出口增加帶動，使得11月出口額成長4.3％至456.1億加元；進口額也略增0.7％至450.9億加元。

(工商)