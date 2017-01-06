小心！身體的未爆彈 舊傷復發很恐怖

身體的未爆彈 舊傷復發很恐怖(達志)

你有過舊傷復發的經驗嗎？是不是比當初更可怕？養生專家白雁表示，舊傷，就是影響生活的隱形傷害，不論多久以前所受的傷，都會在身體留下永久的痕跡，也就是所謂的病灶。當舊傷再次發作，往往更從前嚴重，想消除病灶，最佳辦法就是練氣功，活絡受傷部位的氣血。

白雁指出，許多人受傷之後，吃了藥、做完復健、或是什麼都不做，讓痛自然消失，便以為已經痊癒。可是凡是有過跌倒、扭到腳、運動傷害，身體都會記上一筆。這些病灶往往會隨著年紀增長，身體各能力變差的時候，再次跳出來騷擾你。

30多歲的阿宏先生，小時候玩耍不慎滑了一大跤，當下只有些黑青、扭傷，幾年來都沒有身體不適。然而隨著年歲增長，竟發現原來筋骨有些隱藏的傷害，影響全身姿勢，現在坐也不是、站也不是，常常莫名其妙的疼痛。

閉上眼三秒鐘，試著回想一下，你小時候是否受過傷？白雁說，傷是不會消失的。當年紀變大，筋骨、肌肉的彈性變差，以前身體的傷勢、曾經有過的瘀青、筋肉斷裂…等等，很有可能再度影響身體關節的靈活，甚至造成種種莫名其妙的疼痛、發炎。

在白雁的教學生涯中，有許多案例就是這樣。有的學員，幼年時從溜滑梯跌落，多年來沒有感覺，可竟在4、50歲坐骨神經痛、尾椎炎發作。白雁解釋，很少人會聯想到兒時受過傷，有時候遍尋不著原因，其實就是舊傷留下的病灶。

白雁說明，留在體內的舊傷病灶會造成三種影響。第一，堵住體內循環，在該處形成囊腫。身體在修復的過程中會形成結節、長出小囊塊，堵住體內循環，造成局部氣血運行障礙。

第二，會越來越僵硬。舊傷，尤其是扭傷或拉傷，會影響到往後身體局部區域的彈性，造成越來越僵硬的狀況。第三，非常容易二度傷害。人們常常疏於注意，讓同一處重複受傷，導致二度傷害。只要有以上3種情形，你的舊傷就容易再次發作，從隱形地雷變成明顯的疼痛。

日本一項統計顯示，老年人的生活，平均有7.5年生活品質不良、必須靠人生活。許多人過去事業非常成功，但晚年卻無法享受生活，甚至因為疼痛哪也去不了，睡也睡不好。

這正是白雁多年致力推廣自主健康的原因。她認為，人要在還沒生病、還沒痛之前，就好好調理身體，學習一套正確的功法，幫助自己照顧健康，提早預防疼痛或疾病的到來，這是對年老的自己最好的交代。

白雁自主健康管理學所教導的氣功，強調肢體、呼吸和意念三者的結合，幫助筋骨、肌肉達到深度放鬆。每天重複練習，體內的經絡通暢，氣血循環更好，體質也更深層的被調理，臟腑被活化，表層的肌肉回復彈性、緊實。加上氣血活絡，體內的堵塞與病灶也被重新疏通，舊傷造成的疼痛與痕跡，也隨之改善。

(中時電子報)