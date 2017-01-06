獅隊爭取增菘瑋失敗 是否找其他投手再討論

增菘瑋日前參與中職戰力外測試會，飆出144公里球速，引發許多球隊注意，不過今確定不會加盟獅隊。（中時資料照 中職提供）

在中職戰力外測試會上，表現相當亮眼的增菘瑋，日前獅隊曾表態將積極爭取，不過領隊蘇泰安表示，目前已經確定增菘瑋不會加盟，球團也祝福他有好的發展。

增菘瑋2015年遭到中信兄弟釋出，隨後轉往業餘發展，力拚付出，日前在中職戰力外測試會中，飆出140公里以上速球，引起多支球隊注意，也都陸續開出合約，其中獅隊相當積極，也表明期待加入，可惜今確定事與願違，蘇泰安說，球員也有自己的考量，球團這邊就是給予祝福。

至於統一獅是否爭取其他投手，例如林英傑與陽建福加盟球隊增添戰力，蘇泰安回應，這方面還要跟教練團溝通，看看是否有需求。

(中時電子報)