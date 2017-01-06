SBL》破除雙親魔咒 吳家駿沒想過新人王

璞園吳家駿(左)6日終於破除了雙親魔咒。(中華籃協提供)

桃園璞園菜鳥後衛「老吳」吳家駿6日交出生涯新高13分，包含9罰俱中，幫助璞園69比61逆轉氣走台銀，拿下本季對戰首勝，不過老吳心中最高興的，還是破除「雙親魔咒」，「因為前6次爸媽來看我打，我們全都輸球！」

吳家駿表示，原本6日賽前林金榜還跟他開玩笑，叫他爸媽不要來現場了，「金榜哥當然是在鬧我，幸好今天我們終於贏了，以後我不用擔心會被說什麼魔咒了，不過我應該還有不小進步空間，像是今天末節我發生太多失誤了。」

是否考慮本季新人王？吳家駿回答，「我連想也沒想過，也沒有想什麼競爭對手，就跟我今天是生涯首次9罰全進，我也不知道怎麼做到。」一旁的璞園總教練麥班達聽到老吳這樣說，連忙告訴他，「你應該說最大敵人是你自己。」

麥班達甚至也開吳家駿玩笑，「下次你有這種魔咒，記得早點告訴我！不過我一點也沒擔心，像是我也知道先前兩支球隊舉辦主題日都輸球，這樣的話，我們明天就可以來破除主題日魔咒，應該感覺很不錯。」

接著麥班達用「最好的菜鳥」形容吳家駿目前表現，畢竟當前璞園的陳堅恩、彭俊諺兩名控衛都在傷兵名單當中，老吳必須扛下比起其他菜鳥還重的責任，「老吳不接下來都不行，我相信他也願意接受挑戰。」

吞下5連敗的台銀總教練許智超認為，當前球隊失誤仍然太多，也沒把握住最後關頭的贏球契機，更阻止不了對方快攻，唯一的收穫應該是林郅為宣告傷癒復出。

(中時電子報)