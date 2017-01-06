澎湖馬公傳燒炭 兩家人1死1命危3昏迷
馬公市三多路一處民宅，今晚傳出一起燒炭意外，造成蔡、陳兩家5名女性陷入重度昏迷，警方獲報將5人分送三總和澎湖醫院急救。經急救，1人不治、1人命危、3人仍陷昏迷。
據警方調查，陳姓與蔡姓（是陳的妹婿）2位男子，今晚8時結束工作返家，發現大門深鎖，經開門入內才發現這起燒炭意外。
澎湖消防局是在今晚8時43分許，接獲蔡姓男子報案指稱，馬公市三多路一處民宅有人燒炭自殺，立即派員前往，發現在2樓樓梯間有燒炭痕跡，並在2樓的房間內發現有3人，立即展開急救，並通報消防局調派多部救護車支援護送就醫。
據警方初步調查，傳出燒炭自殺的5人，分別是蔡男和陳男的太太與女兒，均是澎湖人，年紀最大的56歲，年紀最輕的是18歲，燒炭自殺原因不詳。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060106
(中央社)
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