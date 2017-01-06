宜蘭縣府人事異動 林聰賢：下周公布

我要評比

宜蘭縣長林聰賢於半個月前的縣務會議中，曾提及縣府一、二級主管將進行調整。經過這段時間的約詢，人事案大致底定，不過，林聰賢這幾天面對媒體詢問，仍三緘其口，僅回應「下周公布。」

其中除了新任教育處長確定由台北市中正高中簡菲莉將於過年後接任之外，其餘可能異動的一級主管可能是稅務局長呂莉莉、地政處長余聯興、社會處長劉富美，另外，懸缺的環保局長也將有新人選出任。

據傳聞，稅務局長與地政處長異動可能肇因於去年地價稅風暴，當時引發藍綠議員同聲撻伐，縣長林聰賢還為此事公開道歉。縣府去年底因此重新清查7266筆改課地價稅的土地，今年初清查完畢，有1119筆回復田賦，免課地價稅。

二級主管異動的局處，傳出可能是農業處內部調整。不過，縣府上下對於人事異動均相當低調。林聰賢於昨(5日)、今(6日)面對媒體詢問縣府人事異動一事，均回應「下周公布」。

(中時)