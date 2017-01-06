墨國央行證實二度干預匯市

墨西哥央行證實曾在周五亞洲交易時間拋售美元，以遏止披索持續走貶，這已是該國央行連續第2天干預匯市。不過它並沒有透露週五干預金額，至於周四它在匯市曾拋售至少10億美元來阻貶披索。然而周五墨西哥早盤，披索兌美元匯價升值0.53％至21.31披索。

在去年11月川普當選美國總統後，墨西哥披索就深受打擊不斷走貶。川普過去曾威脅在當選後，將會取消美墨之間的貿易協定，並還將企圖阻擋兩國金錢流通。

(工商)