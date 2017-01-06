「差點被他掐死」 李冰冰嫩男友遭爆酒後暴力
43歲大陸女星李冰冰日前大方認愛小她10幾歲的嫩男友，並貼出兩人深情對視合影放閃，好友任泉也開心透露是他當的媒人、牽的姻緣，受到大批祝福，但今（6日)男方卻被爆料過往黑料，引發不少討論。
和李冰冰交往的男子遭起底名為許文楠，外型看似高大帥氣，是某家投資公司的高層主管，粉絲見到他們被拍到散步海邊時，男生對她寵溺摸頭、霸氣索吻，直呼超甜蜜，而大陸知名八卦微博「關愛八卦成長協會」今就貼出一則網友爆料，發文者先是誇許男本人比網上曝光的照片帥，但接著又不屑說對方是個為達目的不擇手段的人，更表示以前險被對方掐死過，因許男酒後有暴力傾向，不解李冰冰怎會和他在一起。
而李冰冰和任泉去年7月到北京看周杰倫演唱會，也有人事後發現當時許男就已陪在身旁，不過，大多數網友覺得這些爆料無憑無據並不以為意，且認為許男非藝人，沒必要翻他料，只希望他們能好好談戀愛就好。
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(中時電子報)
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