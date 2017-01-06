菜蟲哄抬案 北農常董10萬交保喊冤

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台北地檢署為偵辦「菜蟲」案，今天搜索台北農產運銷公司並約談北農常務董事陳益宗等人。檢方複訊後，依背信罪諭令陳益宗新台幣10萬元交保，其他人請回。

陳益宗離開北檢時，面對媒體詢問否認是菜蟲，強調只是幫農民賣，他身為董事但不懂法律，沒有作好利益迴避。

全案緣於去年10月間菜價飆漲，立法委員段宜康10月23日在社群網站臉書（facebook）提到，「抓菜蟲一定得先抓台北農產運銷公司。台北農產公司位居蔬果進口、產銷的樞鈕位置；如果不能儘速改革，這個國內最重要的農產品交易平台，將繼續淪為少數人操控價格、劫取金錢和政治利益的工具」。

台北地檢署為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤積商品、哄抬物價，今天指揮調查局台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產運銷公司等處，同步約談犯嫌與證人9人。1060106

(中央社)