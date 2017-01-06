菜蟲哄抬案 北農常董10萬交保喊冤
台北地檢署為偵辦「菜蟲」案，今天搜索台北農產運銷公司並約談北農常務董事陳益宗等人。檢方複訊後，依背信罪諭令陳益宗新台幣10萬元交保，其他人請回。
陳益宗離開北檢時，面對媒體詢問否認是菜蟲，強調只是幫農民賣，他身為董事但不懂法律，沒有作好利益迴避。
全案緣於去年10月間菜價飆漲，立法委員段宜康10月23日在社群網站臉書（facebook）提到，「抓菜蟲一定得先抓台北農產運銷公司。台北農產公司位居蔬果進口、產銷的樞鈕位置；如果不能儘速改革，這個國內最重要的農產品交易平台，將繼續淪為少數人操控價格、劫取金錢和政治利益的工具」。
台北地檢署為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤積商品、哄抬物價，今天指揮調查局台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產運銷公司等處，同步約談犯嫌與證人9人。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。