美的完成收購庫卡 開拓陸機器人市場

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中國大陸美的集團6日晚上公告，已經完成對德企庫卡集團要約收購的交割，透過境外子公司持有庫卡集團已發行股本的94.55%，下一步將開拓大陸的機器人市場。

第一財經報導，本次要約收購涉及款項已全部支付完畢。

證券時報先前報導，這項收購歷時近8個月完成，收購之初一度傳出德方阻撓，如今雖然收購完成，美的集團整合能力的考驗才開始。

美的集團以家電製造業為主，德國庫卡（KUKA）則是全球工業機器人四大家族之一。報導指出，共同開發中國機器人市場是本次併購的著眼點，美的將會協助庫卡把握大陸等地機器人市場的機會，並進一步擴大投資。

至於德國政府擔心企業機密技術外流，美的和庫卡去年6月底簽訂的投資協議中都沒有涉及技術轉讓，而是強調尊重庫卡品牌和智慧財產權。1060106

(中央社)