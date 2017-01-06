泰反常暴雨釀8死 旅遊旺季泡湯交通大亂
泰國當局今天警告，泰南各地恐有暴洪為患；而豪雨侵襲泰國南部地區，造成至少8人喪；總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今天因此前往南部災區視察。
法新社與路透社報導，泰國南端9個省份近1週遭受不合時令的豪雨侵襲，旅遊勝地蘇梅島（Samui）與帕岸島（Phangan）洪水氾濫，數千名旅客因此受困，被迫推遲行程。
泰國內政部聲明表示，至少12萬戶受到這次遍及南部的洪患影響，並有8人喪生，道路一片漫淹，還造成鐵路交通大亂，1座機場被迫關閉。
社群媒體上流傳的照片中顯示，當地車輛與機車在泥濘與及腰積水中艱困行進。
泰國雨季一般在11月底結束，南部海灘名勝正值旅遊旺季的1月出現豪大雨及水災是相當罕見的情形。
泰國民航局表示，今天原訂於南部那空是貪瑪叻省（Nakhon Si Thammarat）主要機場起降的26個班機，因跑道淹水而被迫取消。
連接泰國與馬來西亞的主要鐵路，也因軌道泡在水裡而暫停服務。
泰國氣象局今天發表聲明，警告南部地區居民與旅客，須嚴防可能的「傾盆大雨與暴洪」，豪雨預計將再持續2天。（譯者：中央社廖禹揚）1060106
(中央社)
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