平平是運動 為什麼做完更累？

不同年齡適合不同運動(達志)

一樣的運動，有人做完神采飛揚、精神奕奕，有的人一臉倦容、氣喘吁吁。一樣的運動，為什麼結果不同？養生專家白雁說，運動要分年齡，不適合的運動讓你更累、耗損身體；正確且適合的運動，幫助你保養健康，甚至回春。

人人都知道，要活就要動，運動提升新陳代謝，促進血液循環。現代人平時工作忙碌，假日也要忙運動，連休息的時候都要鍛鍊意志，磨練身體，照顧健康，卻反而造成過度疲勞，甚至運動傷害，有些上班族不到50歲，就膝關節過度磨損。

竹科工程師俞先生注重運動，一直以來都非常保養健康。某次打完羽球，膝蓋疼痛，才發現膝關節因為打球動作損傷、發炎，也造成行動上的不方便。有了運動傷害，他開始評估以前的運動習慣，思考運動的強度、頻率是否適合自己。

白雁指出，運動固然很好，但不同年齡，不同情況，適合不同的運動。以年齡來說，人的生長發育有一定的命律，從不斷萌發生長，到足壯精力，男人在32歲，女人在28歲是體能、精力的巔峰，過了這個年紀身體狀況就會逐漸下滑，隨著年齡愈大，衰退速度愈快。男人在32歲，女人在28歲之前適合激烈運動，可以鍛鍊體力、耐力，甚至培養心理素質，但是過了這個歲數，反而是一種耗損。

運動的目的在於促進健康，但運動同時也要讓身體有足夠的時間休養。白雁說，除了考慮年齡，現代人工作壓力大、時間又長，長久的姿勢不良，加上耗損心神，其實多半是處於體虛的狀況。在這樣的條件下，大汗淋漓的運動，運動完容易有種洩了一身精力，心神耗散的感覺。

白雁建議，不是不能運動，是要選適合的運動。練習氣功就是很好的和緩運動，因為練習氣功講求的不是肌肉、筋骨的大量鍛鍊，而是身體素質的提升，雖然節奏緩慢，動作輕柔，但事實上卻在練最重要的那一口氣，古人常說「內練一口氣」就是這樣的道理。

練習氣功要求全身放鬆，呼吸輕柔順暢，調節自己平時緊繃的節奏，從看似小小的動作，到全身發熱微微出汗，疏通經絡，氣血運行到排痰、流鼻涕，能夠達到深層放鬆又促進新陳代謝，而且時間短、不限場地，是非常適合現代人的老智慧新運動。

(中時電子報)