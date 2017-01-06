國台交相伴 卡列拉斯告別演唱7日只在台中

男高音卡列拉斯對於國台交的表現讚不絕口。(國台交提供)

享譽全球的「世界三大男高音」之一荷西‧卡列拉斯(José Carreras)正在進行全球告別巡演，台灣唯一一場演出將於7日晚上7：30在台中體育大學田徑場登場。

今(6)日卡列拉斯首度在台灣交響樂團霧峰演奏廳與國台交座演前最後排練，卡列拉斯在排練後開心表示，這是他第一次與國台交合作，他很驚訝這支台灣歷史最悠久的樂團，團員們卻相當年輕，對國台交的表現也讚譽有加，昨天還因為樂團表現稱職，直接減少一次排練，也看見國台交對於這場音樂會的專注與重視。

卡列拉斯為西班牙籍聲樂家，與帕華洛帝、多明哥並稱世界三大男高音。他自八歲第一次公開演出至今已60餘年，聲音始終溫暖，高音宏亮沉穩，轉音咬字又都帶著豐沛的情感。1987年，正當卡列拉斯演唱生涯蒸蒸日上之際，卻突遭血癌病襲，經過一番艱苦地搏鬥，他終能在手術後奇蹟似地康復、戰勝病魔，並重新站上舞台，為世人演唱出最美好的音樂。

2017卡列拉斯告別演唱會將於1月7日晚間七點半在國立台灣體育運動大學台中校區田徑場(台中市404雙十路一段十六號)舉行，指揮由老搭檔大衛‧赫曼奈茲擔綱，唯一女高音則是來自台灣的黃莉錦，樂團由國立台灣交響樂團擔綱。

(中時)