比特幣週五再度暴跌12％

在中國人行警告投資者應採取理性方式投資包括比特幣在內的虛擬貨幣後，比特幣繼週四在短短4個小時閃崩兩成後，週五繼續大跌12％至887美元，這也使得該虛擬貨幣正邁向兩年來最大連續兩日跌幅。

根據歐洲Bitstamp報價顯示，比特幣在過去兩週狂飆逾4成，並在週三升抵1139.89美元的3年新高，逼近它在2013年所創下的1163美元歷史新高。

(工商)