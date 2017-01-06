五股鐵皮倉儲工廠火勢猛 警消搶救中

五股一處鐵皮倉儲全面燃燒，火勢延燒一旁物流公司，警消正全力灌救中。（譚宇哲翻攝）

五股一處鐵皮倉儲火勢猛烈。（譚宇哲翻攝）

新北市五股區成泰路一段98巷一處1層樓鐵皮倉儲，今晚10時許傳出火煙，火勢迅速延燒，波及一旁的永騰物流公司，警消獲報出動217人、各式救災車輛66輛前往灌救，目前尚未發現有人受困，警消表示，現場火勢猛烈且尚有延燒之虞，呼籲民眾遠離或繞道而行。

(中時)