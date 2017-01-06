博明將出任白宮國安會亞洲事務資深主任
華府外交人士今天指出，曾任路透社與華爾街日報駐亞洲記者的博明，獲邀出任白宮國安會亞洲事務資深主任，人事案只待正式對外公布。
外交人士透露，曾任路透社（Reuters）與華爾街日報（WSJ）駐北京和香港記者，並曾加入美國陸戰隊的博明（Matt Pottinger），獲川普（Donald Trump）團隊邀請加入白宮國家安全會議，擔任主掌亞洲政策的亞洲事務資深主任。
博明的任命案已向美國的亞洲盟友說明。外交人士指出，博明是川普陣營移交團隊的顧問，人事案已獲同意，只待正式對外公布。
43歲的博明在麻薩諸塞州大學主修中文，擔任記者期間派駐亞洲，並在阿富汗與伊拉克服役。2010年與獲提名為白宮國家安全顧問的佛林（Michael Flynn）等合著「修補情報：讓情報在阿富汗發揮作用的藍圖」報告，引起高度重視。1060106
(中央社)
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