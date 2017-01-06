川普：邊界築牆經費 墨西哥會還

美國總統當選人川普今天對有關他的墨西哥邊界築牆計畫將耗費美國稅金的報導加以批評，指出這些報導並未說明，動工之初所投入的美國資金將由墨西哥償還。

川普推文表示：「這些不誠實的媒體沒有報導的是，（為了求快所作的）一切築牆支出稍後都會由墨西哥償還。」

川普此話一出，墨西哥披索匯價一度走軟大約0.22%。由於川普批評某些企業在墨西哥而非在美國本土設廠生產的火力加強，披索兌美元匯價本週已滑落到歷史新低。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，川普交接小組已向共和黨籍國會議員表示，川普希望4月間就能透過撥款程序來支付築牆經費。

川普在推文中說，最初由美國出資是為使邊界隔牆能較快動工，不過墨西哥最後會償還這筆錢。川普的首席幕僚康威（Kellyanne Conway）說，川普關於讓墨西哥支付邊界築牆經費的競選承諾不會跳票。

康威在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「今晨」（This Morning）中說：「在我們看來，什麼都沒改變。國會自告奮勇要研究各種支應築牆經費的選項。」

「顯而易見，我們尊重聯邦主義，因此國會若是要為川普（準）總統的這個首要之務找出不同的籌款方法，那就讓他們去做吧。」1060106

(中央社)