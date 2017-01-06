恭喜！林心如生了女娃「歡迎我們的小天使」

林心如今(6日)產下女兒。（圖／中時資料照）

林心如在臉書報喜訊。（圖／取材自林心如臉書）

林心如和霍建華升格當爸媽。(取自臉書)

藝人林心如和霍建華去年7月底在峇里島幸福完婚，隨後證實懷孕喜訊，今（6日）她在臉書貼出寶寶腳丫照片，開心表示「歡迎我們的小天使」，證實產下健康女娃，留言串湧入大片恭喜道賀聲。

林心如6日晚開心分享喜訊，並貼出一張女娃腳丫照，「歡迎我們的小天使」，言語中充滿初為人母的喜悅。她今天在中山醫院剖腹產下女娃，身高50多公分，重3300公克，霍建華也從北京飛回台陪產。林心如原本預產期在1月底，提前於今天剖腹，據知女兒遺傳父母的好基因，是個漂亮的女娃兒，也和霍建華一樣都是魔羯座寶寶。

(中時電子報)