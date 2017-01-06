韓新設慰安婦銅像 日祭出4項對抗措施

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日本政府對於南韓釜山的日本總領事館前被置放象徵慰安婦問題的少女銅像問題感到很遺憾，日本政府決定提出召回駐韓大使等4項對抗措施。

日本目前提出的4項對抗措施包括:召回駐南韓的大使長嶺及駐釜山的總領事森本康敬、有關釜山總領事館職員參加釜山市的相關活動暫時取消、日韓有關要重啟緊急通融貨幣交換（Swap）協定的協商中斷、日韓高階層經濟協商延期。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會上表示，針對南韓釜山的日本總領事館前被擺設了象徵慰安婦問題的少女銅像一事，日本提出4項對抗措施。

菅義偉說：「前年年底日韓兩國達成協議，慰安婦問題是最終、不可逆地解決。儘管如此，韓方新設少女銅像，對日韓關係造成不良的影響，同時也是侵犯維也納條約所規定的領事機關的威嚴等，讓人至感遺憾。」

菅義偉表示，日本強烈希望，國與國之間所約定的事，南韓應履行。

針對日本提出4項對抗措施，日本政府已透過外交管道告知南韓政府。至於對抗措施何時才解除，菅義偉表示，會視狀況而定，做出綜合性的判斷。

日韓於前年年底所達成的協議是，由南韓政府設立支援前慰安婦的財團（基金會），日本政府決定1次撥付10億日圓。日方已履行義務，也開始支付現金給前慰安婦。但原本日韓所達成協議的內容當中，南韓政府答應要努力解決將位於南韓首都首爾的日本大使館前所設的少女銅像撤除一事，至今仍未撤除。

針對日本今天公布的對抗措施，南韓外交部發言人趙俊赫今天表示感到遺憾。趙俊赫說，南韓再次強調，儘管韓日兩國面臨難題，兩國政府都應以互信為基礎，持續發展兩國關係。

南韓外交部長尹炳世今天傍晚召喚日本駐南韓大使長嶺到南韓的外交部，兩人舉行會談約1小時，尹炳世對於日本政府提出對抗措施，表達了遺憾之意。1060106

(中央社)