法饒舌歌手服刑不忘拍MV 影片惹火獄方

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法國1名饒舌歌手公開最新音樂錄影帶，內容竟是他去年入獄服刑時拍攝的短片，獄方今天表達強烈不滿，並揚言要對這支短片採取法律行動。

法新社報導，這支音樂錄影帶來自馬賽的饒舌歌手艾拉姆（Elam），影片內容包括獄中囚犯運動、抽菸的場景，還有一些人穿著T恤宣傳艾拉姆的新專輯。

這支短片搭配他的單曲「法庭」（Pretoire, 暫譯），看起來是以手機錄製。

這支影片在YouTube網站點閱數已超過14萬次，艾拉姆還鼓勵歌迷「在影片被禁前」，將其分享到社群媒體上。

當地監獄當局對此感到不快，強調手機在獄中是違禁品，並稱這種行為侵犯同獄牢友的權利。

地方監獄主管拉芬（Pierre Raffin）告訴法新社，他們「可能不希望別人知道他們在獄中」，他也抱怨，要查出囚犯是否攜帶手機越來越困難。（譯者：中央社廖禹揚）1060106

(中央社)