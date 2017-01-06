布里斯本國際網賽 羅尼奇8強拍落納達爾

加拿大網球好手羅尼奇（Milos Raonic）今天在澳洲布里斯本國際網賽（Brisbane International）8強賽拍落西班牙名將納達爾，挺進4強。

衛冕冠軍羅尼奇先輸掉首盤，接著逆轉連拿2盤，以4比6、6比3、6比4扳倒納達爾，讓在場幾乎一面倒力挺「蠻牛」納達爾的觀眾大失所望。

羅尼奇下場將迎戰保加利亞第7種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。（譯者：中央社蔡佳伶）1060106

(中央社)