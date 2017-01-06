報案稱遭自強號碰撞？ 原來是喝醉酒跌倒

消防員揹著酒醉男上坡坎。（徐養齡翻攝）

消防員獲報後在鐵軌周邊尋找男子下落。（徐養齡翻攝）

最後在坡坎發現男子蹤跡。（徐養齡翻攝）

男子被送醫。（徐養齡翻攝）

新竹市1名酒醉男，6日深夜11時許在鹽水平交道旁遊蕩，此時1台自強號飛馳而過，男子疑似被嚇到，重心不穩跌落3公尺坡坎，不過報案人疑誤以為男子被火車撞，急忙打119報案，幸好消防員最後找到該名男子，化解一場虛驚。

消防局指出，深夜11時接獲報案，指1名男子疑似掉落邊坡，在鹽水平交道遭1台自強號列車碰撞。消防局立即派遣人車救援，最後在自強號附近坡坎3公尺處，發現該名男子對消防員招手，身體無明顯外傷，但神情相當痛苦，消防員將他背上平地送醫，該班自強號也在事發後留在原處。

(中時)