李妍憬酒後毆人事業停擺 這些藝人「醉後」星途何去何從？

許多藝人因為「醉後」風波自毀前程。(圖/本報系資料照)

藝人李妍憬因酒醉和運將發生肢體衝突，一度狂咬運將動粗的她，在影片接連曝光後，態度趨軟向余天道歉，事發至今2個月未在臉書更新動態的她，也發文向粉絲道歉，並提及目前人不在台灣，互毆事件也進入司法程序，演藝事業暫時停擺的她，表示「沉默是最好的方式」，其實細數歷年來，有許多藝人都因為沾酒誤事，導致大好前程全毀，而這些藝人近況如何?就讓我們來一一盤點。

MAKIYO酒後痛毆司機，演藝事業跌至谷底。(圖/本報系資料照)

藝人Makiyo四年前與日籍男友友寄隆輝，因為酒醉不繫安全帶，竟與小黃司機起衝突，還將對方打斷兩根肋骨送醫，也讓她被判刑10個月、緩刑3年，演藝事業跌至谷底，近期雖轉往大陸發展，還發行新EP《女神駕到》，不過似乎都無法挽回跌落谷底的人氣，此外同行的ㄚ子則是退出演藝圈，湘瑩雖改名「王書喬」轉戰戲劇圈，但成績仍不見起色，因此偶爾還會回淡水老家幫媽媽賣雞排維持家計。

林曉培近年將演藝重心轉往大陸以及香港。(圖/本報系資料照)

歌手林曉培，以一首《煩》紅遍台灣歌壇，更奪下第10屆金曲獎最佳新人獎，不過九年前撞死一名女護士，經檢測後酒測值高達1.1，讓檢方依公共危險及過失致死罪偵辦，也讓演藝事業跌至谷底，當下不僅沒有收入，戶頭更窮到剩136元，無力償還判賠家屬的800萬元，讓她僅能靠PUB駐唱維持生計，雖然靠演出《海角七號》讓演藝事業起死回生，不過又因喝酒失控險虐死店家的狗，再度躍上社會版面，近年將事業重心轉往大陸、香港，並擔任歌手毛恩足製作人，進到近期演出魏德聖新作《52HZ, I love you》，才又在台灣螢光幕現身。

曹格近年參加歌唱節目，證實演唱功力未衰退。(圖/本報系資料照)

金曲歌王曹格因為酒醉誤事，可說是不計其數，不僅曾在「河岸留言」發酒瘋，用英文向台下觀眾講粗口互罵，還在酒後在中環痛毆好兄弟側田，其中最誇張的莫過於赴普吉島參加林志穎婚禮時，當眾失控叫囂，讓老婆吳速玲羞愧淚崩，更以「離婚」威脅戒酒，雖然負面新聞不斷，歌唱事業一度停擺，不過接連參加《我是歌手》、《蒙面歌王》，再次向外界證明他熱愛歌唱的決心。

鄭中基近年鮮少出現在台灣螢光幕。(圖/本報系資料照)

香港歌手鄭中基，1996年推出個人首張大碟《左右為難》，因為張學友相助與他合唱了同名主打歌，讓他一夕間在歌壇走紅，近年轉往大銀幕發展後，鮮少在台灣露臉，不過仍是七年級生心中的歌壇天王，他曾在飛機上喝醉酒，酒後毆打機長導致飛機迫降，遭檢方以公共危險罪起訴，不過這次似乎沒學到教訓，日後更不顧危險酒駕，還拒絕配合員警酒測，塑立多年良好形象毀於一旦，讓被視為「歌神」張學友接班人的他，演藝事業一度停擺，不過明年將在紅勘舉辦演唱會的他，門票依舊秒殺，證明歌壇人氣依舊。

※喝酒警語

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(專題報導)