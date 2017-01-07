泛舟哥回鍋當保險員 昔日超人氣網紅如今在何方？

新鮮感來得快退得也快，網紅們要長期得到關注，實際上相當困難。(取材自臉書、中時資料照片)

相較於小時候跟兄弟姊妹搶電視看的時代，不過數年光陰，主流媒體的定義已經大不相同，在智慧型手機發達的現代，網路媒體入門容易，是兵家必爭之地，也因為新媒體的發達，台灣公眾人物圈，也開始湧現「網路紅人」狂潮，賣的是個人特色，給觀眾帶來不同的娛樂效果，然新鮮感來得快退得也快，網紅們要長期得到關注，實際上相當困難，這些紅極一時的人們，現在又在哪兒了呢？

泛舟哥說過，自己對演藝圈沒興趣,，加上父母反對，因此他一直沒放棄本業。(翻攝自facebook)

當年在新聞節目上睜大著眼睛說了一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」的張吉吟，就因為這件事一夕爆紅，成了那知名的「泛舟哥」，當時他開設粉絲專頁，12天就破60萬粉絲數，如今已有超過77萬人追蹤，很快地有表演case上門，台北市政府找他拍過廣告，還替國家地理頻道新節目當代言人，聲勢不輸線上藝人。

但事實上泛舟哥說過，自己對演藝圈沒興趣，倒是平常個性搞笑，從小定位自己是個諧星開心果來著，爆紅後也不以公眾人物自居，開粉絲團只是想回饋正能量，並與喜歡他的人互動，且他堅決不放棄爆紅前的本業，也說爸媽不喜歡他當全職藝人，因此至今仍做保險員工作，偶爾接接活動，粉絲團就當日記來寫。

楊伊湄由紅轉黑，僅在主播檯上待3年，目前已轉當精油SPA店的負責人。(中時資料照片)

曾被封為「台大十三妹」之一的前主播楊伊湄，跟ptt、網民之間相當有關聯，也因公開支持學運而被稱為「鄉民主播」，開啟了主播之路，當年在網路世界頗有影響力，但成也網路敗也網路，她先後爆出假單身風波、醫美疑雲等，又爆說出「鄉民很好操弄」這等話而惹怒網友，也因此被東家以不適合報導重大新聞為由不續約，好不容易開了新節目卻收視不振，最終燦爛主播人生僅3年就告終。

楊伊湄之後漸漸淡出了螢光幕前，轉換了跑道，接觸了精油產業，如今是品牌精品SPA店的負責人，大到為店裡做行銷等各項決策，小到排貨架甚至發傳單，楊伊湄都親力親為，現在天天上精油課程、到工廠看貨，「不在線上」的日子仍過得滿足充實，「所以沒有什麼可惜也不會活該後悔之類的，找到對自己負責的方式，努力去拼就是了」。

法拉利姐爆紅後風波不斷，曾透露去年才接3場活動，酬勞不豐，連生活都成問題。(翻攝自facebook)

因為開著法拉利而得名的「法拉利姐」張婷婷，前年圓夢的故事感動無數網友，讓眾人從看她笑話轉為支持她，她也因此大小活動邀約不斷，也如願推出個人單曲〈底迪〉，還因「出人頭地」跟決裂多年的母親和好，得以回家，只不過好景不常，人紅是非多，張婷婷先是和陪伴她追夢的好友「好娜姬」鬧不合，又合約糾紛，事業開始走下坡。

法拉利姐爆紅後，風波也多了起來，她和前經紀人許東華多次上演分手復合戲碼，猶如台灣「賈賽戀」，連好不容易安頓下來的老家也爆房契糾紛，險些被查封而得流落街頭，負面新聞不斷，她曾訴苦，去年只接了3場活動，入賬才15萬，生活都成問題，日前有朋友想幫忙她開店，她卻因錢的問題又跟母親鬧翻，法拉利姐曾哀嘆，遠征泰國拍攝MV的單曲〈BOBOBO〉將是她的最後一搏，若沒起色則可能退出演藝圈，而她目前已遷中國經紀約，期盼到對岸嘗試開拓新市場。

(專題報導)