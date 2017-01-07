終於有正常現象！這些女星懷孕胖嘟嘟

孫儷懷第一胎時較為謹慎，她外型有些發福，但被讚這樣更有福相！（圖／取自微博、達志影像）

演藝圈不少女星懷孕的模樣就跟沒懷孕時一模一樣，一個又一個讓人驚呼「不科學！」更因此出現一串「最美孕婦」的名單，包含Baby、徐若瑄、六月、林心如等人都是；但總也有些女星是「正常現象」，懷孕時長肉反而更被讚可愛。

「甄嬛」女星孫儷，與男星鄧超結婚以來，兩人時常在網上曬恩愛，不過她在懷第一胎時，被說外表「土」了些，包含臉部與四肢浮腫。但在懷二胎時，孫儷就保持得相當好，可不少粉絲都認為她圓潤時比纖細的模樣更有福相。

大S近來產後復出，身形恢復快速，比起懷首胎時纖細不少！（圖／取自微博、達志影像）

另外，「美容大王」大S單身時更是出了名的愛美，但她在懷上第一胎「小玥兒」時，卻意外的胖了不少，就連產後復出時，也比妹妹小S大號一些，可大S積極健身，還是在短時間迅速就瘦下來。

霍思燕懷孕時胖了不少，比起沒懷孕時的模樣差了將近一個自己！（圖／取自微博、達志影像）

另一外性感女星霍思燕，原本穠纖合度身形很讓人羨慕，但婚後的她懷孕時，身體宛如吹氣球，據悉她等於胖了整整一個自己，有粉絲驚呼懷孕的霍思燕「真的讓人認不出」，可許多人認為這才是幸福的模樣。

(專題報導)