終於有正常現象！這些女星懷孕胖嘟嘟
演藝圈不少女星懷孕的模樣就跟沒懷孕時一模一樣，一個又一個讓人驚呼「不科學！」更因此出現一串「最美孕婦」的名單，包含Baby、徐若瑄、六月、林心如等人都是；但總也有些女星是「正常現象」，懷孕時長肉反而更被讚可愛。
「甄嬛」女星孫儷，與男星鄧超結婚以來，兩人時常在網上曬恩愛，不過她在懷第一胎時，被說外表「土」了些，包含臉部與四肢浮腫。但在懷二胎時，孫儷就保持得相當好，可不少粉絲都認為她圓潤時比纖細的模樣更有福相。
另外，「美容大王」大S單身時更是出了名的愛美，但她在懷上第一胎「小玥兒」時，卻意外的胖了不少，就連產後復出時，也比妹妹小S大號一些，可大S積極健身，還是在短時間迅速就瘦下來。
另一外性感女星霍思燕，原本穠纖合度身形很讓人羨慕，但婚後的她懷孕時，身體宛如吹氣球，據悉她等於胖了整整一個自己，有粉絲驚呼懷孕的霍思燕「真的讓人認不出」，可許多人認為這才是幸福的模樣。
(專題報導)
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