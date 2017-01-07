真實版明天過後？美研究：北半球恐進入冰河時期
2004年的電影「明天過後」，描述全球海流因全球暖化而停滯，造成災難性風暴摧毀多處城市。據美國研究報導，全球海洋環流模式恐崩解，以致北半球陷入冰河時期，這個情節恐怕很快就會成真。
據每日郵報報導，先前有研究資料估計在2100年，全球二氧化碳水平將倍增到700ppm，在這種情況下，全球海流將會在2400前崩解。加州大學聖地牙哥分校斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）警告，當初評估的氣候模型，可能大幅低估海洋環流模式崩解的機率。
該研究團隊指出，大多數氣候模型誇大大西洋經圈翻轉環流（AMOC）的穩定性，他們估計全球海流在不久未來可能崩解，恐導致北大西洋大規模冷卻。而二氧化碳濃度提高，也會造成北極和格陵蘭的冰融，導致大量淡水流入海水內，因而破壞大西洋經圈翻轉環流。
研究人員表示研究的意義在於指出當前氣候模式的系統偏差，阻礙正確氣候預測。「偏差校正模型將AMOC置於現實的穩定性系統中，並預測未來AMOC崩潰以及北大西洋北部和鄰近地區的明顯降溫」。研究人員也表示該研究對區域和全球氣候變化有巨大的影響。
研究人員也示警，這樣的海流模式若會在300年後完全停止，若成真將會導致地球嚴重浩劫。
(中時電子報)
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