獨家》「傷口灑鹽」詹啟賢萌生辭意

詹啟賢返台前對本報記者說：「回去該怎麼做，就怎麼做。」(圖:陳子巖攝)

詹啟賢質疑洪秀柱身邊的人試圖與他「切割」。(圖:本報系資料照片)

在耶誕假期來美「療傷」的國民黨首席副主席詹啟賢，原本「傷口」已漸「癒合」之際，卻讓洪秀柱主席於最近的一番對外公開「切割」與「卸責」談話，有如在詹的「傷口灑鹽」。為此，洪秀柱很可能要付出重大的政治代價。

針對洪秀柱新春對媒體放炮指出，國民黨與行政院黨產會擬簽行政契約「除副主席詹啟賢，沒一個人贊成」的說法，讓在舊金山探親休假的詹啟賢深感「不滿與納悶」。

儘管，詹啟賢並不願對此多做說明。但詹啟賢還是忍不住的說，洪秀柱主席的說法「只說對了一半」。詹啟賢所不滿的是，「有關內部高層的討論過程，焉能對外和盤托出？」詹說，「這樣的處理是相當不明智的。」

除此之外，詹啟賢表示，在奉命多次的與黨產會顧立雄的協商時，並非是他一個人單刀赴會的，洪「身邊的人」也一起去談的。「但是，洪身邊的人如果有不同意見，為何在與顧立雄討論時當場不說？事後，才陽奉陰違。」

令詹啟賢不滿的是：「黨內的人為何要將這個協商內容放出去？顯然的，這些人是另有目的。」

事實上，詹啟賢對「黨內的人」之所以要將這一「行政契約」對外放出的「背後目的」，早已瞭然於胸。目前，詹啟賢只是暫時「留中不發」而已！

最讓詹啟賢忿忿不平的是：洪秀柱主席對這件事的「處理」。詹指出，「如果決定不簽是對的，那麼，當初勸妳不簽的人就應扛起這個不簽的後果與責任，而非將所有的責任都推給我。」這也是讓詹對洪最為「納悶」之處。

顯然地，在黨主席洪秀柱的刻意「切割」之後，詹啟賢陷入了「忍辱負重」和「翻臉走人」的天人交戰之中。經過這幾天在太浩湖邊的長考之後，個性耿直、剛毅不群的詹啟賢心中似乎已經有所「定奪」了。即將返台的國民黨首席副主席詹啟賢在臨行之前感嘆的對本報記者說：「回去該怎麼做，就怎麼做。」

(中時電子報)