澎湖5人集體燒炭 屋主19歲女兒香消玉殞

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澎湖一家五口集體燒炭自殺。

澎湖一家五口集體燒炭，19歲女亡。

離島澎湖驚爆一家5人集體燒炭自殺，位於馬公市三多路一民宅，陳姓屋主妻子王來匏、女兒陳鈺涵、陳鈺芹、妹妹蔡陳秋月、妹妹女兒蔡佩蓉5人被發現躺臥二樓儲物間內，門窗全部被膠帶封死，疑似燒炭自殺，地上還殘留一大包未用盡的木炭。

屋主晚間工作返家發現報警求救，5人送醫搶救，19歲陳鈺芹回天乏術，另4人仍在加護病房急救中。

警方鑑識人員調查未發現留下遺書等事證，現場蒐證初步排除外力侵入，檢察官已指示進行藥物檢測，不排除有服藥後集體自殺。

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(中時)