AM0000 劉孟籬 拉近生活與藝術的距離(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠落腳台北松山文創園區，新銳服裝造型計師劉孟籬創立的AM0000，是首批進駐的品牌之一，要拉近生活和當代藝術之間的距離。

AM0000認為，當代藝術是一個進行式，藝術源自生活，當代社會是當代藝術的最佳土壤，也是創作者、觀賞者、理論研究者、一般民眾間經驗交流的憑藉。這是劉孟籬覺得當代藝術最迷人之處，作為一個創作者與創業者，如何將設計師對當代社會的關懷與觀察轉化為商品、服飾設計，並同時兼具市場性，是一門極具有挑戰的藝術。

AM0000品牌以低限主義Minimalism為主題，延伸設計為一系列包款設計，讓當代藝術的精神不侷限在美術館裡，而是透過概念轉化為商品設計，讓當代藝術可以每天被看見、使用、融入使用者的生活，帶來全新的生活美學體驗。

AM0000作品(本報資料照片)

AM0000要走出台灣，站上國際舞台(本報資料照片)

AM0000期許用品牌介入生活、直營品牌概念店提供更直接全面五感體驗，未來要繼續提供更多元的設計，並打造自媒體，站上更大的世界平台，發揮影響力，致力於對美學與藝術的普及化。

回歸到一開始，劉孟籬多年前參加獨立影展實驗電影放映（Festival International Signes de Nuit / Paris）而前往巴黎，沿途朝聖許多美術館與當代藝術館，在龐畢度美術館時看到當代藝術的裝置作品，乍看之下只是無具體功能、創作意圖不明的大型裝置，卻在腦海留下難以抹滅的感性漣漪，無法以理性訴說的感動，一種純粹的理解和溫情。

劉孟籬一直以來內心都有一個深層疑問，自己做的品牌商品，除了好看好用，還能用什麼方式影響世界，如何讓投入終身的志業真的留下深遠意義及良善影響。在接觸到當代藝術時得到解答，所有物品都可以是被精心設計具有啟發與意義的選擇，生活裡最小的細節也可以是理念的實踐，每一天都可以珍惜，每一刻衝動都值得把握。

在台灣AM0000的品牌發展是一種與設計師直接溝通的方式來建立兩者間的信任關係，減少不必要的不實資訊，建立品牌價值與協助顧客找到最相關的需求與評價，這是AM0000建立信譽的方式。三年來以直接銷售的過程中，了解到在流行趨勢中與消費者最實質的生活需求中，AM0000找到一種與平衡兩者的獨特方式，過程中品牌要創造的能見度與品牌建構出來的價值與夢想，需要消費者認同品牌的DNA，流行文創產業中，最需要接軌的是國際視野的發展，更重要的是屬於台灣質感上的堅持與原創設計的永久發展性。２０１７年度計畫預計與全美前十大的時裝公關公司SHOWROOM SEVENTH & SEVEN HOUSE of PR合作，藉由在紐約發展的台灣公關執行者的幫助，參與紐約時裝周2018年春夏發表會為目標，登上國際舞台，將台灣的設計師精神與設計理念發揚到全世界。

(中時電子報)