有家攝影在創作者工廠(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin

成立的有家攝影工作室是首批進駐的創作者之一。Evan Lin的正職是兩個孩子的爸，副業則是攝影師，兼職《好家在台灣》的活動策展。

有家攝影工作室 hem hem studio，Hem是瑞典語的家，希望莫忘初衷，一切來自於親愛的家人，為別人拍照也為家人拍照，攝影對自身更是溝通的方式，對內對外都是。有家的主要營運內容與創作方向以影音視覺為主，希望藉由攝影、影音、動畫製作，帶給人們溫潤的視覺感受，團隊成員在視覺設計與藝術相關活動有豐富企劃執行的經驗。

有家認為，攝影作為概念傳遞的視覺表現手法，無論是早期的傳統類比訊號、膠卷沖印等形式，發展到今日高度發展的規格演進（FULL HD、4K、8K、16k）， 影像扮演的角色並非只是傳達訊息的「媒介」與「技術表現」的追求。對有家而言，影像本身是一種溫度的能量產生，能為概念發光發熱，能展現主張想法與態度，進而關心環境與身處的時代。這是工作室營運上，對拍攝主題的堅持，也是有家攝影工作室持續焦點發展的領域之一，更是關懷世界的方式。

有家攝影作品(本報資料照片)

有家攝影作品(本報資料照片)

有家認為所謂「跨界媒合」，並非只是實際產品的量化製作，更包含不同媒介

一起努力，共同將話語完整訴說呈現，自許能透過熟悉的影像創作，說出更多豐富主題的生活風格。

有家將以松菸的創作者工廠為基地，規劃在未來兩年期間，將目前工作室的品

牌風格再一次提升轉型、更加確立營運與發展方向，執行預計的創作計劃，例如品牌 x 生活風格影片製作。

(中時電子報)