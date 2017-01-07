希望與簡單 簡君嫄進駐創作者工廠(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠在台北松山文創園區誕生了，畢業於英國倫敦藝術大學的獨立設計師簡君嫄創辦的C JEAN DESIGN是第一批進駐的品牌之一。

簡君嫄的作品受到英國倫敦交響樂團、法國ELLE雜誌等青睞，她喜愛大自然，透過生活中的發現，以設計傳遞情感，同理心觀察對人、社會以及對這個時代的思考，並轉化為創作概念。

C JEAN DESIGN 的 C JEAN 是設計師名字縮寫，DESIGN 字面意義是設想計畫，設想是目 的，計劃是過程安排，蘊含這是一個擁有多重可能性的設計品牌。

中文名稱採用音譯「希 簡設計」代表希望與簡單，「希望」是希臘神話中潘朵拉盒子最後留下的東 西，當人們抱有希望的時候，她相信積極的事物會變成現實，而簡單則是讓服裝回歸本質， 透過服裝作為創作媒介反映對各種社會議題的研究，以及對藝術文化與大自然環境的觀察， 深入去探討生命中會遭遇到的各種情境。

C JEAN DESIGN 藉由服裝作品試著去回答，將 這些議題透過服裝在剪裁、結構、色彩等表現為關注的議題帶來正面的影響力，使之能有反 思的空間。質材上，以使用對環境永續的天然材質為主，融合西方當代輪廓及東方內斂細緻的品味，呈現獨特品牌特質，期許成為社會公平理念的企業。

簡君嫄進駐創作者工廠(本報資料照片)

簡君嫄初次在英國念書的時候，偶然有機會看到德國現代舞者碧娜‧鮑 許的表演，隨著碧娜‧鮑許柔軟自在的舞動，似乎進入另一個 時空，突然發現舞者身上的服飾，不只是單純的布料，而是透過設計描繪瞬間的情感，後來才意會到碧娜‧鮑許的服飾是日本設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）的作品。

在那個瞬間，身著山本耀司服飾的碧娜讓她感動，回想到自己小學五年級的時候，為了能夠獲得團體競賽優勝的殊榮，突發奇想設計了那次的表演服飾，甚至認真挑選了布料，自己裁剪，拜託隔壁阿姨代為縫製。當時全校都驚訝於她的創新，同學也因為那些服飾的 加值，更加認真投入表演，並寄予更大的希望與期待，當驕傲的站在舞台上領獎 時，第一次體認到自己的設計好重要。

C JEAN DESIGN 的緣起是在工作多年後，累積存在於內心感動的那個難忘的瞬間，還有作為Maker的自己。真心認為設計最深的意義就是表達情感，因為情感，世界更美好。

簡君嫄一直對服裝設計及生活藝術充滿熱忱，很早便設定服裝設計師品牌創業的目標。在專注 服裝領域前我理解商業經營與行銷的重要性，因此先在倫敦學習經營管理與國際行銷以奠定 商業經營基礎並取得相關證照。之後在輔仁大學學習織品與生產技術，及在倫敦藝術大學修習碩士學位，這個時期看了大量的展覽與藝術表演，強化發 想、原創和設計的過程。

簡君嫄隨後在歐洲和亞洲的服裝設計師品牌積累六年工作經驗，期間擔任 Alexander McQueen 和 HUANG SHU CHI 的服裝設計助理，也曾協助新銳設計師的草創 過程及擔任 CHLOECHEN 和 OB DESIGN 的服裝設計主管等，更早之前曾擔任服裝銷售 及開發業務處理國際貿易訂單。

從10 人內的小公司到 400 人的大公司，簡君嫄學習到解決問題的不同方法，在有限資源中做最極致變化，同時觀察服裝構想、版樣設計到製作生產需注意的細節與經營管理、行銷的不同面向。

簡君嫄發現台灣有許多優秀的 時裝品牌，但欠缺國際性的服裝設計品牌，因此逐漸建構品牌的輪廓與願景，同時著手服裝 委託案，如英國倫敦交響樂團的服飾設計以及香港竹家莊的制服設計等。過程中醞釀 了創業的決心和毅力，也累積創業實力，她希望未來能成為國際上具有影響力的設計師。

(中時電子報)